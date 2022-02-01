'Hamburg'da liseye silahlı bir kişi girdi, polis operasyonu var' açıklaması

Almanya’nın Hamburg kentinde silahlı bir gencin Otto Hahn Lisesi'ne girdiği açıklandı.

Sputnik'in haberine göre, Hamburg polis müdürlüğü, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Otto Hahn Lisesi'nde büyük bir polis operasyonu var. Okulun çevresi kapatıldı. Silahlı bir gencin okul binasına girdiği söyleniyor. Sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Polis ayrıca, gencin tespit edilme çalışmalarının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Gözlenen saldırganın gerçekten binaya girip girmediği veya sadece 'okul binası yönünde' yürüdüğü, belki de okulu geçip geçmediği belli değil. Önlem olarak, okul binası şu anda özel birimler tarafından aranıyor."