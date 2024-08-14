Hamas’tan ateşkes için yeni koşulların dayatılmasına ret: Yarınki müzakerelere katılmayacak

Filistinli İslamcı direniş örgütü Hamas’ın Gazze’de ateşkes ve esir takası için yarın Katar’ın başkenti Doha’da yapılması beklenen müzakerelerin yeni turuna katılmayacağı belirtiliyor. Hamas yetkilileri 2 Temmuz’da ABD tarafından sunulan teklifin dışında yeni koşulların dayatılmasını kabul etmeyeceklerini ifade ediyor.

Reuters’ın haberine göre ABD yarın Doha’da yapılacak dolaylı müzakerelerin planlandığı gibi gerçekleşmesini beklerken ateşkes anlaşmasına varılmasını hâlâ olası görüyor. Ancak ABD merkezli haber sitesi Axios ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Salı günü başlaması beklenen Ortadoğu turunun ertelendiğini bildirdi.

Reuters ismi açıklanmayan üç İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran’ı Haniye suikastı nedeniyle İsrail’e doğrudan misilleme yapmaktan ancak Gazze’de varılacak bir ateşkes anlaşmasının alıkoyacağını yazmıştı.

İsrail hükümeti yarınki görüşmeler için bir delegasyonu Doha’ya göndereceğini duyurdu.

Hamas ise 2 Temmuz’da sunulan ve kabul ettikleri öneriye dayanmayan, yeni koşulların dayatıldığı herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini açıkladı.

'Hamas 2 Temmuz'da sunulan öneriye bağlı'

Reuters’a konuşan Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Sami Abu Zuhri, “Hamas kendisine 2 Temmuz’da sunulan, BM Güvenlik Konseyi kararı ile Biden’ın konuşmasını temel alan öneriye bağlıdır. Ve bunun yürürlüğe gireceği bir mekanizma üzerinde konuşmaya derhal başlamak için hazırdır” dedi.

Zuhri “Yeni bir müzakereye girmek, işgalcinin yeni koşullar dayatmasına ve müzakere labirentini daha fazla katliam yapmak için kullanmasına olanak tanır” ifadelerini kullandı.

CIA, Mısır İstihbaratı ve MOSSAD katılacak

İsrailli gazeteci, Walla news muhabiri Barak Ravid de adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı sosyal medya paylaşımında Hamas’ın yarın yapılacak dolaylı müzakerelere katılmayacağını duyurdu.

Müzakerelere ilişkin kulisleri paylaşan Ravid, yarın yapılacak müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağını ifade etti.

Öte yandan Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler için Katar'a gidecek İsrailli heyetle bir araya geldiğini yazdı.

İsrail basını: ABD yeni öneri sunacak

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesiyse yarın Doha'da yapılacak müzakerelerde ABD yönetiminin, esir takası ve ateşkes için yeni bir öneri sunacağını bildirdi.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

İsrail yönetimi, müzakerelere heyet göndereceğini duyururken, Hamas, arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.

İsrail son 24 saatte en az 36 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte en az 36 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerden 20'sinin bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırıları da sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerlerinin Tubas kentine baskınında açtığı ateş sonucu Filistinli Fayiz Ebu Amir hayatını kaybetti. İsrail güçleri Tamun beldesine de İHA ile saldırı düzenledi, saldırıda 4 Filistinliyi öldürdü ve cenazelere el koydu.