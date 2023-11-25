Hamas 'Esir takası ertelendi' dedi, Katar sorunların giderildiğini duyurdu

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, varılan mutabakata göre ikinci gün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ülkelerine gönderilmesini Tel Aviv'in anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle erteledi.

Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar ikinci gün çıkacak esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu açıklama, Hamas'a yakın Aksa Radyosu'nun "Kassam Tugayları'nın, esir takası anlaşmasına göre serbest bırakılacak İsrailli esirleri Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim etmeye başladığını açıkladığı" yönündeki haberinin ardından geldi.

İsrail'deki Kanal12 televizyonu, gün içinde İsrailli yetkililerden esir takasının işlemesine ilişkin "teknik" problemler olduğunu aktarmıştı.

Katar: 'Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak'

Diğer yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail'le Hamas arasında esir takasının uygulanmasının önündeki engellerin giderildiğini ve ikinci grubun bu gece serbest bırakılacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ensari, "Mısır ve Katar'ın, taraflarla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından mutabakatın uygulanmasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu gece 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak" ifadesini kullandı.

Ensari, mutabakat kapsamı dışında 7 yabancı uyruklunun da serbest bırakılacağını kaydetti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in, mutabakatın öngördüğü tüm şartlara uyacağını arabuluculara iletmesinin ardından Mısır ile Katar'ın mutabakatın yürürlükte kalması için gün boyu yürüttüğü çabalara olumlu yanıt verildiği belirtildi.