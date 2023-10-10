Hamas, Aşkelon kentine roket saldırısı başlattı

Hamas, İsrail'in Aşkelon kentine dönük roket saldırısı başlattı.

Saldırıdan önce Hamas tarafından Aşkelon sakinlerine kenti saat 17.00'de terk etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Telegram kanalından açıklama yapan El Kassam Tugayları, "Düşmanın Gazze Şeridi'nde halkımızı yerinden ederek ve evlerinden kaçmaya zorlayarak işlediği suça karşılık işgal altındaki Aşkelon kenti sakinlerine akşam saat 5 öncesi kenti terk etmeleri için zaman veriyoruz" dedi.

İsrail 'in hava savunma sisteminin roket saldırısına müdahale ettiği belirtildi.

İsrail 'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından müdahale edilen roketlerin ne kadarının etkisiz hale getirildiği şimdilik bilinmezken, Aşkelon'da siren seslerinin yükselmeye devam ettiği bildirildi.