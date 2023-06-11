Hamaney'den 'nükleer' açıklaması: 'Anlaşmada yanlış bir şey yok'

İran lideri Ali Hamaney, ülkenin nükleer altyapısına dokunulmadığı sürece Batı ile nükleer bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Hamaney, başkent Tahran'da Ulusal Atom Enerjisi Kurumu çalışanlarını ve nükleer bilim insanlarını kabul ettiği etkinlikte konuştu.

Ülkesinin nükleer alanda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Hamaney, 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanamayan nükleer anlaşmaya işaret etti.

Hamaney, "Önceki yıllarda nükleer sanayi yöneticileri ve yetkilileri ülkede önemli nükleer altyapılar oluşturdu. (Nükleer) Anlaşmada yanlış bir şey yok ancak nükleer endüstrimizin altyapısına dokunulmamalı" dedi.

'Nükleer silah peşinde olmadığımızı kendileri de biliyor'

İran'ın nükleer faaliyetlerinin askeri amaçlı olduğuna dair suçlamaları reddeden Hamaney, "Amerikan istihbarat camiasının son aylar da dahil olmak üzere birçok kez İran'ın nükleer silah üretme yönünde bir adım atmadığı gerçeğini kabul ettiği gibi bizim nükleer silah peşinde olmadığımızı kendileri de biliyor" diye konuştu.

"Kitle imha silahlarının İslam'da yeri olmadığını" belirten Hamaney, "Bu İslami bir temel olmasaydı ve bizim nükleer silah üretme irademiz olsaydı bunu yapardık. Düşmanlar da bizi durduramayacaklarını biliyor" ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün yaptığı açıklamada, Batı ülkelerinin tepkisine yol açan yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini, yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için yaptıklarını söylemişti.