Ukrayna savaşı son zamanlarda dünyada yükseliş trendine giren petrol fiyatını daha da artırdı. WTI ham petrolün varil fiyatı 2013'ten beri ilk defa 110 doları aştı.

Diğer taraftan Rusya'ya dönük yaptırımlar Avrupa'da gaz tedariği tartışmasını da beraberinde getirdi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatını durdurması ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını öne sürerek, "Buna hazırız. Şu an kış ve yaz için bunu açıkça söyleyebilirim" dedi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Habeck, önümüzdeki kış ayları için daha fazla tedbiri devreye sokacaklarını belirtti.