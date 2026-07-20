Haluk Levent’ten ’kumpas’ ve 'Akın Gürlek' iddiası: ‘Benim usulsüz borçlanmamı kapatmamı istemediler’

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent sosyal medya hesabından uzun bir “veda” mektubu yayımladı.

Derneğe yapılan deprem bağışlarının 1 TL’sinin dahi “çalınmadığını” iddia eden Levent derneğe olan borçlarını kapatacağı günün öncesinde gözaltına alındığını öne sürerek “Benim usulsüz borçlanmamı kapatmamı istemediler” dedi.

Dolandırıcı olmadığını savunarak kendisini “kumar tutkunu bir sanatçı” diye niteleyen Levent, Ahbap Derneği’ne olan kişisel borcunun tamamının derneğin karar defterinde olduğunu söyledi, kendisine ve dernek üyelerine “kumpas” kurulduğunu iddia etti.

Gözaltına alınmasından bir gün önce borçlu olduğu “iş insanı” Yüksel Ersoy’u Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ziyaret ettiğini savunan Haluk Levent “Yüksel Bey, Bakana Ahbap'tan bahsediyor, benim Ahbap'ın hesaplarını kapatacağımdan bahsediyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Pazartesi ben borcumu ödeyemeyeyim diye ‘Ahbap operasyonu’ Pazar öğle saatine alınıyor (bilirsiniz böyle operasyonlar eş zamanlı olarak sabahın köründe yapılır)” iddiasında bulundu.

Akın Gürlek'in bir gün önce Yüksel Ersoy'la görüştüğü iddiası

“Ben Pazartesiye yetişmeyeyim, Ahbap Derneği elemanları Pazartesi tapulara yetişmesin hesapları diye beni Pazar günü Bursa'da gözaltına alıyorlar. İnanılmaz bir kumpas!” diye yazan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan Akın Gürlek, ‘Ben Beylerbeyine gitmedim, Yüksel Ersoy ile görüşmedim’ diyebilecek misiniz? Diyemeyeceksiniz. Çünkü HTS kayıtları devletin elinde var zaten.

Sayın Bakan, benim alacak-verecekli olduğum insanla onun mekanında ne konuşmuş olabilirsiniz? Ardından gözaltına alındım. Eğer gözaltına alınmasaydım Pazartesi gününden sonra Ahbap'tan para çaldı yalanını diyemeyeceklerdi. Benim usulsüz borçlanmamı kapatmamı istemediler.

Gözaltı akşamı haberlere bakalım: ‘7 milyar parayı kumarda batırmış’ diyerek MASAK rapor deyip herkesi manipüle ettiler. Suçsuz, dernekten 1 TL dahi almamış insanları tutukladılar.”

Avukat Ece Güner’in tutuklanmasının nedeninin dernekle ilgisi olmadığını savunan Levent “Ama sırf İmamoğlu'nun hukuk danışmanlığını da yaptığı için onu da tutukladılar” iddiasında bulundu.

Levent mektubunda emniyetteki sorgusunda bu konuları anlatacakken polis müdürünün ifadesini almayarak savcıyla görüştüğünü söyledi.

Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

“Sorgu sırasında bu konuları anlatacakken polis müdürü Ertan bakanla ilgili ifadelerimi almadı ve dışarı çıkarıp savcıyı telefonla aradı. Yüksel Ersoy meselesini de savcıya anlattı. Ne oldu biliyor musunuz? Sayın Bakan Akın Gürlek, Yüksel Bey'e hemen ulaştı ve benim hakkımda suç duyurusunda bulunmasını istedi. Geriye dönüp polis ifademin alındığı Salı gününe bakın göreceksiniz her şeyi. Aynı akşam Yüksel Ersoy suç duyurusunda bulundu. Muazzam bir kumpas, muazzam!

3 gün boyunca sizlere Ahbap Derneğinin 7 milyarının nasıl kumarda yenildiğini anlattılar. Masak raporları dediler. Sonra ‘yok yok 990 milyonu yemişl, kumar oynamış’ dediler. Ardından ‘yok yok 80 milyon çalmış’ dediler. Ama olan bana, Ahbap çalışanlarına, Ahbap Derneği. gönüllülerine bağışçılara, Ahbap'a destek veren sanatçılara, aileme, kardeşlerime oldu.”

Akın Gürlek’e seslenen Haluk Levent “Size adliyedeki savcıların, hakimlerin, avukatların taktığı bir isim var: ‘Ekber’. O kadar korkuyorlar ki ne yapsınlar… ‘Ekber’in bir anlamı da kimi dillerde ‘Allah’ demektir. Sayın Bakan, suçsuz insanları masumiyet karinesini gözetmeden tutukladınız. Unutmayın, sizden büyük Allah var! Bir gün Allah'ın adaleti ile karşılaşacaksınız” ifadesini kullandı.

Mart 2025’te dernekte yapılan denetimde Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hesaplarının ve para giriş çıkışlarının Ahbap Derneği ile ilgisi olmadığını, bunun Haluk Levent'in borç alacak ilişkisiyle ilgisi olduğunu Bakanlığa raporladıklarını belirttiği müfettişlere dair ise Levent “Sayın Bakan, bu raporları veren müfettişleri neden tutuklamıyorsunuz?” diye yazdı.

'Sırf Ahbap'a el konulmasın diye verdiğim paralar' dedi, ifşa olacağını iddia etti

Haluk Levent’in paylaşımında Gürlek’e seslendiği başka bir bölümdeyse şu ifadeler yer aldı:

“Gözaltına alınan insanlar cep telefonu şifrelerini devletin namusuna emanet ediyorlar. Sizin savcılarınız ise 3 saat sonra telefondaki özel mesajları (suç unsuru olmayan özel mesajları) Yeni Şafak gazetesinden Burak Doğan'a servis ediyorlar. Magazine aç toplum bunlarla günlerce oyalanıyor. Devletin mahremiyetini yok ettiniz, devletin güvenliğini yok ettiniz.

Sayın Bakan! Benim bu kadar borçlanmamı sağlayan sebeplerden biri de 2023 yılıdır. Deprem asıl beni vurdu... Öyle yerlere, öyle kişilere sırf ‘Ahbap'a el konulmasın’ diye korkularıma yenilerek verdiğim paraları açıklamamı istemediniz. Ama hiçbir şey gizli kalmaz. Bu sayfa üzerinden yayınlanacaktır zaten. Ayrıca kimler tefecilikte kaç TL verdi, kaç TL aldı, hepsi ifşa olacak.”

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