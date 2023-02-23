Haluk Levent'ten İçişleri'ne 'denetleme' başvurusu

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, derneğin tekrar denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne başvurduklarını açıkladı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüz milyonlarca lira bağış toplayan ve paranın akıbeti konusunda iktidara yakın bazı isimler tarafından hedef alınan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, İçişleri Bakanlığı'ndan denetleme talep ettiklerini açıkladı.

Haluk Levent sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24."

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