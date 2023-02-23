Peker'in 50 milyon lira bağış yaptığı iddia edilmişti: Peker cephesinden açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyacharitası.org'un düzenlediği “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında en yüksek bağışı yapan Savaş Ateş adlı kişinin Ülkücü mafya Sedat Peker olduğu öne sürüldü. Yayına Kuzey Kıbrıs'tan bağlandığını söyleyen kişi, "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" açıklaması yaptı. Anılan isimlerin Sedat Peker'in kızlarının adlarıyla aynı olması sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Gerçek ise Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in Instagram hesabından paylaştığı mesajla ortaya çıktı. Özge Peker, 50 milyon liralık bağışın Sedat Peker tarafından yapılmadığını duyurdu.

Özge Peker açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada, bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir" ifadelerine yer verdi.

'Şaka yapmıyorum. Bir bilseniz biz nelerle uğraşıyoruz'

Özge Peker’in açıklamaları şöyle:

“Herkese merhaba; eşim avukatları vasıtasıyla bir video çekerek deprem ile ilgili düşüncelerini belirtip, üzüntülerini paylaşabilmek adına Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına müracaatta bulundu. Ancak süreç biraz uzadığı için, bazı kafa karışıklıklarını gidermek adına ben bu paylaşımı yapmayı uygun gördüm.

Depremin ilk gününden itibaren eşim, kendisine yakın tüm yakınlarını organize edip, depremle ilgili çeşitli yardım çalışmalarını yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Eşimin ismi geçen yardım organizasyonlarına katılan bütün herkes (TIR şoförleri dahil) gözaltına alınmış, haklarında ağır ceza mahkemelerinde davalar açılmıştır. Bu mahkemeler halen daha devam etmektedir. Eşim yapmış olduğu yardım çalışmalarının kesintiye uğramaması için, ismini görünür şekilde hiç bir yardım faaliyetinde kullanmamıştır.

Yaşam alanına çevrilmiş konteyner, seyyar tuvaletler, Isıtıcılar, mevsim şartlarına uygun kıyafetler, deprem bölgesindeki bazı havalimanları dahil birçok yerde sıcak yemek dağıtımı ve ayrıca da deprem bölgesinde yaşayan güvendiği insanlar vasıtasıyla depremzedelere nakdi olarak para yardımı halen daha devam etmektedir.

Dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda yapılan bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir. Ayrıca iyi niyetli de olsa bu yönde yapılan haberler gerekçe gösterilerek, yapılan yardım organizasyonu ile ilgili savcılık tarafından araştırma yapılıp yardım paralarına tedbir koyma yoluna gidebilirler. Şaka yapmıyorum. Bir bilseniz biz nelerle uğraşıyoruz.

Eşimin deprem ile ilgili video çekme müracaatına olumlu cevap gelmesi halinde, kendisinin daha detaylı anlatacağını düşünüyorum. Dün gece gerçekleşen değerli yardım organizasyonundan dolayı çok mutlu oldum. Ancak içimiz yangın yeri ve hala ruhen kendimi toparlayabilmiş değilim. Depremde hayatını kaybeden canlarımızın ailelerine tekrardan sabırlar diliyorum.”