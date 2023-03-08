Haluk Levent'i hedef almıştı: Deniz Akkaya’ya 5 suçtan soruşturma

Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent, ABD’de "kara para aklamak"tan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’la (SBK) bir fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulunan model Deniz Akkaya ile sosyal medyada tartışmıştı. Tartışmada, Deniz Akkaya Haluk Levent'i 'dolandırıcı' olmakla suçlamıştı.

Haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı. Savcılık, bu soruşturma kapsamında Deniz Akkaya’nın ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazdı. Savcılık dava açarsa Deniz Akkaya, 5 ayrı suçtan toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.