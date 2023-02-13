Haluk Levent 'Muhalefetle de hükümetle de çalışıyoruz' dedi, topladıkları parayı açıkladı

Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği’nde depremzedeler için toplanan bağışların 1 milyar lirayı geçtiğini belirtti, bundan sonra bağışların AFAD'a yapılmasını istedi.

Levent, dernekle ilgili çıkan haberlere ilişkin, “Bizi içine çekmek istedikleri tartışmaların içinde yer almayacağız. Ben valiyle koordineli çalışıyorum. Bahsedildiği gibi faaliyetlerimizi engelleyen yok. Biz her kesimden insanlarla çalışıyoruz. Ahbap’ın günlük siyasi politik durumu yok. Biz sadece iyilik hareketiyiz. Muhalefetle de hükümetle de çalışıyoruz.” dedi.