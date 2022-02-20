Haluk Levent Migros direnişinin kazanımla sonuçlandığını duyurdu

Migros'ta direnen işçileri temsil eden sendika ve taşeron firma ile görüşmelerinin sonuçlandığını duyuran Haluk Levent 'tüm sorunlar çözüldü' dedi.

Haber Merkezi

Sanatçı Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Migros direnişinde sendika ve taşeron firma temsilcileriyle Ahbat Derneği'nde görüştüğünü, 8 saat süren görüşmenin ardından "tüm sorunların çözüldüğünü" açıkladı.

Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haluk abiden sizlere mesaj var. 'Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü)Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize'#migros"

Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçiler yüzde 8'lik ücret artışına karşı direnişe geçmelerinin ardından Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verilmişti.

Haluk Levent'in duyurduğu anlaşmayla ilgili sendika tarafından bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

DGD-Sen bugün yaptığı açıklamada İstanbul halkını yarın Migros patronu Tuncay Özilhan'ın villasının önünde yapacakları açıklamaya davet etmişti:

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