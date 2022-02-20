Haluk Levent Migros direnişinin kazanımla sonuçlandığını duyurdu

Sanatçı Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Migros direnişinde sendika ve taşeron firma temsilcileriyle Ahbat Derneği'nde görüştüğünü, 8 saat süren görüşmenin ardından "tüm sorunların çözüldüğünü" açıkladı.
Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Haluk abiden sizlere mesaj var. 'Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü)Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize'#migros"
Haluk abiden sizlere mesaj var.— Haluk Levent Ekip (@haluklevent) February 20, 2022
“Canlarım!
Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum.Çözüme kavuşmuştu.
Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu.
Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü)
Ve tüm sorunlar çözüldü.💚
Bilginize”#migros pic.twitter.com/vrSsi35jNf
Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçiler yüzde 8'lik ücret artışına karşı direnişe geçmelerinin ardından Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 250 işçinin işine son verilmişti.
Haluk Levent'in duyurduğu anlaşmayla ilgili sendika tarafından bir açıklama yapılacağı öğrenildi.
DGD-Sen bugün yaptığı açıklamada İstanbul halkını yarın Migros patronu Tuncay Özilhan'ın villasının önünde yapacakları açıklamaya davet etmişti:
📢 Yeniden geliyoruz Tuncay Özilhan!— DGD-SEN (@DGDSEN) February 20, 2022
Saatlik 1 ekmek parası zam istediği için işten atılan 257 Migros depo işçisiyiz. Direnmekten başka çaremiz yok!
İstanbul halkını yarın Özilhan’ın villasının önüne davet ediyoruz!
🗓 21 Şubat Pazartesi, 13.00#MigrosBoykot #MigrosaGitmiyoruz pic.twitter.com/YMdz5Qc2iM