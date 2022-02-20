Migros işçisi Gülabi Aksu'dan gözaltı sonrası açıklama

İşten çıkartılan Migros işçilerinin Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yaptığı eylemde gözaltına alınan Gülabi Aksu, serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.
Videolu açıklama yayınlayan Aksu, "Eylemi kendimi ön plana atmak içi yapmadım. Sadece 250 işçi arkadaşımızın tekrar işe alınmasını istiyorum" dedi.
Aksu, "Bizim gibi daha çok insan var. Türkiye'nin birçok yerinde işçi eylemleri var. İşçiler dışarıda. Biz sadece bir ekmek parası için zam istedik. Hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bugün çok sayıda milletvekili, sanatçı ve çok sayıda yurttaşımız tarafından telefonla aranan, işten atılan Esenyurt Migros depo işçisi Gülabi Aksu abimizin açıklamasıdır:#MigrosBoykot pic.twitter.com/cuKlGsD3pw— DGD-SEN (@DGDSEN) February 19, 2022