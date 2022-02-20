Migros işçisi Gülabi Aksu'dan gözaltı sonrası açıklama

İşten çıkartılan Migros işçilerinin Tuncay Özilhan'ın evinin önünde yaptığı eylemde gözaltına alınan Gülabi Aksu, serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.

Videolu açıklama yayınlayan Aksu, "Eylemi kendimi ön plana atmak içi yapmadım. Sadece 250 işçi arkadaşımızın tekrar işe alınmasını istiyorum" dedi.

Aksu, "Bizim gibi daha çok insan var. Türkiye'nin birçok yerinde işçi eylemleri var. İşçiler dışarıda. Biz sadece bir ekmek parası için zam istedik. Hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.