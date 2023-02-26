Haluk Levent: İnsanlar soğuktan donarken 'çadırları satın almama' lüksüne sahip değildik

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya çadır sattığı ortaya çıktı.

Ahbap Derneği, iddiaları doğrulayan bir açıklama yayınlayarak, Kızılay’dan 2 bin 50 adet çadır aldıklarını bildirmişti. Haluk Levent, sosyal medya hesabındaki paylaşımla, ‘çadırları kimden satın almalıyız’ gibi bir lükse sahip olmadıklarını ve yaptıkları her işlemin ‘doğru’ olduğunu söyledi.

Levent, paylaşımında şunları ifade etti:

“Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken ‘Bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?’ lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay’ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor.”