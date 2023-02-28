Haluk Levent: İlk denetim raporumuz 24 Mart'ta açıklanacak

Afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği, AKP ve MHP'den birçok ismin hedefi olmuş, kurumun topladığı yardımların AFAD'a aktarılması talep edilmişti.

Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent ise bütün satın almaların denetlenmesi için biri uluslararası olmak üzere iki bağımsız denetçi firmayla anlaşıldığını açıklamıştı.

Satın alımların denetlenmesine ilişkin açıklamada bulunan Levent, ilk denetim raporunun 24 Mart 2023'te açıklanacağını duyurdu. Levent, "Son 10 günde o kadar çok alım yapıldı ki denetimimizi yapan TÜRMOB bizlerden 24 günlük bir ek süre istedi. Sağlıklı sonuçlar için 24 gün daha bekleriz değil mi dostlar?" ifadelerini kullandı.

'Herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum'

Levent'in konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün 28 Şubat. Bugün yayınlayacağımız alımların en merak edilenleri; Konteyner (2 oda , tuvalet , banyo , mutfak) ortalama 65 bin 700 bin + KDV (3,600 adet) Kızılay'dan alınan kışlık izolasyonlu çadır ise 19 bin 150+ KDV olduğunu dün Fox TV'de açıklamıştım zaten. Fakat son 10 günde o kadar çok alım yapıldı ki denetimimizi yapan TÜRMOB bizlerden 24 günlük bir ek süre istedi. Sağlıklı sonuçlar için 24 gün daha bekleriz değil mi dostlar? Bu konuda sizde kredim vardır diye düşünüyorum Yani ilk denetim raporumuz 24 Mart 2023'te açıklanacak.

Bizlerden hesap isteyen 'ne yaptın açıklasanaaaa' diyen Twitter’daki hesaplara şunu söyleyeyim. Bizler 24 Mart’ta ilk denetim raporunu açıklayacağız. Sizin savunduğunuz dernek ya da kurumların da 24 Mart’ta denetim raporunu açıklamalarını ısrarla istemenizi öneriyorum. Ve ben Haluk Levent olarak bu kadar açıklamaya yapmaya çalışmaktan, herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Bundan sonra tüm açıklamalar Ahbap Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. Ben sahada işimin başında olacağım."