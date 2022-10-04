Haluk Levent AHBAP'ın Twitter hesabının çalındığını duyurdu

AHBAP Derneği’yle ihtiyacı olanlara destek veren sanatçı Haluk Levent, AHBAP’ın resmi Twitter hesabının çalındığını duyurdu.

Levent şunları söyledi:

“Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. Haydi Ahbap sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar? Neden çalar? Bir de tweet atıp telefon numarası yazıyorlar. Bu sayfaya itibar etmeyelim ve bu sayfayı şikayet edelim. Sonra bizler sıfırdan tekrar açarız.”

Twitter yetkililerine çağrı yapan Haluk Levent yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler. Ve biz Ahbaplar’dan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM'den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen. Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete."