Haluk Levent AHBAP'ı denetleyecek firmayı açıkladı

Afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin ihtiyaçları için yardım toplayan AHBAP Derneği, AKP ve MHP'den birçok ismin hedefi olmuş, kurumun topladığı yardımların AFAD'a aktarılması talep edilmişti.

Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent ise bütün satın almaların denetlenmesi için biri uluslararası olmak üzere iki bağımsız denetçi firmayla anlaşılacağını açıklamıştı.

Levent, deprem yardımlarının takip edilmesi için anlaştıkları yerli denetçinin Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası denetim şirketlerini ve Türk denetim şirketini bugün açıklayacağımızı belirtmiştik. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tüm satın almalar süresince Ahbap’ı denetleyecek. Yurtdışı firmasını 4 saate açıklayacağız."