Halktv: Uğur Yanıkel’in ölüm nedeni belli oldu

Halktv YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel’in ölüm nedenine ilişkin bilgi ortaya çıktı.

Halktv'nin haberine göre, Yanıkel'in otopsi işlemlerini yapan Adli Tıp Kurumu’ndan alınan bilgiye göre Yanıkel “travmatik bir ölüm” sonucu hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre düşmeye bağlı bel omuru kırılan Yanıkel'in aort damarının yırtıldığı öğrenildi.

Yanıkel’in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştüğü belirlendi. Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel’i bu süre içerisinde kimse fark etmeği tespit edilirken, olay gecesi ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, burada hayatını kaybetti.