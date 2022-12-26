Halktv çalışanının ölümünün ardından gerici isimden çirkin paylaşım

İsmailağa Cemaati'nden Furkan Muslu, hayatını kaybeden Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'i hedef alan bir paylaşıma imza attı.

Yanıkel, dün Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü. Yerde bir saate yakın baygın halde yatan Yanıkel bu süre içerisinde kimse fark etmedi. Ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel, hayatını kaybetti.

Hiranur Vakfı'ndaki istismarı savunan Furkan Muslu adlı gerici Twitter hesabından Yanıkel'i hedef aldı. Muslu, "Alma mazlumun ahını... Alma mazlumun bedduasını" dedi.