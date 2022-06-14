Halkın ulaşım hakkı gasp ediliyor: İşte bir yolcu biletin zam seyri...

Yurttaşlar ekonomik kriz içerisinde fahiş fiyatlar ve zamlar altında ezilirken, ulaşım hakkı da emekçilerin elinden alınıyor. Ankara-Konya arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları, Ocak ayından günümüze neredeyse iki katına çıktı.

Ocak ayında Ankara-Konya YHT seferleri standart tarifede 37 TL iken, Haziran ayında 67 TL'ye ulaştı. YHT seferlerine yapılan zammın, sadece bu sene içerisinde yüzde 80'i geçtiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bilet fiyatlarına ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10 ve nisan ayında yüzde 15 zam yaparken, dün itibariyle yüzde 30 daha zam yapılacağı açıklanmıştı.