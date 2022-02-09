Halkın tepkisi sonrası elektrik faturaları için üç formül masada

Yurttaşlar AKP'nin ve patronların fatura soygununa karşı tepkilerini sürdürürken, konuya ilişkin üç formülün masada olduğu öne sürüldü.

AKP'nin yayın organlarından Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 150’den 210 kilovatsaate çıkarılan kademenin yeniden düzenleneceği belirtiliyor. İkinci formül ise elektrikte KDV indirimi. Elektrik faturalarına mevcutta yüzde 18’lik bir KDV uygulanıyor. 200 liralık bir faturanın 36 lirası KDV’den kaynaklanıyor. İddiaya göre bu oranın düşürülmesi gündemde. Habere göre, küçük esnafa yönelik bir formül üzerinde de çalışılıyor. Buna göre, faturalandırmanın tüketim ya da cirosuna göre belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Ancak ortaya atılan bu üç formül de faturalardaki büyük soygunu durduracak türden adımlar değil.