Halkın tepkisi sonrası elektrik faturaları için üç formül masada

Yurttaşlar elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı tepkilerini sürdürürken, bu konuda üç formülün masada olduğu belirtiliyor. Ancak ortaya atılan formüller soygunu durdurmaktan uzak.

Haber Merkezi

Yurttaşlar AKP'nin ve patronların fatura soygununa karşı tepkilerini sürdürürken, konuya ilişkin üç formülün masada olduğu öne sürüldü.

AKP'nin yayın organlarından Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 150’den 210 kilovatsaate çıkarılan kademenin yeniden düzenleneceği belirtiliyor. İkinci formül ise elektrikte KDV indirimi. Elektrik faturalarına mevcutta yüzde 18’lik bir KDV uygulanıyor. 200 liralık bir faturanın 36 lirası KDV’den kaynaklanıyor. İddiaya göre bu oranın düşürülmesi gündemde. Habere göre, küçük esnafa yönelik bir formül üzerinde de çalışılıyor. Buna göre, faturalandırmanın tüketim ya da cirosuna göre belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Ancak ortaya atılan bu üç formül de faturalardaki büyük soygunu durduracak türden adımlar değil.

Haber

İstanbul Kartal'da fatura soygununa karşı eylem: Karanlığa, soğuğa mahkum değiliz!

Haber

İstanbul Gazi Mahallesi'nde zamlara karşı eylem: İnsanca yaşam için hemen devletleştirme

Haber

Ankara'da halk balkonlara çıkarak zamları protesto etti

 