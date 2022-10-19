Halkın parası bu 5 partinin kasasını dolduracak: İşte partilere verilecek paralar

Siyasi partilere Hazine'nin kasasından ödenecek miktar belli oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, yıllık parti yardımlarına 2023'te 3 milyar 350 milyon lira seçim desteği eklenecek.

Böylece toplam 5 milyar 25 milyon liraya ulaşacak siyasi parti desteklerinin 2 milyar 183 milyon lirası AKP'nin kasasına gidecek. Geri kalan 1 milyar 162 milyon TL CHP'ye, 600 milyon lira HDP'ye, 569 milyon lira da MHP'ye ödenecek.

İYİP'in seçim yılında alacağı toplam Hazine yardımı da 511 milyon lirayı bulacak.

Söz konusu ödemeler hem eşit bir seçim süreci işletilmesinin önüne geçiyor hem de halkın parası siyasi partilerin kasasını dolduruyor.