Halkın Mücahitleri Örgütü'nden İran seçimleri için boykot yürüyüşü

İran Halkın Mücahitleri Örgütü (PMOI/MEK) ve İran Ulusal Direniş Konseyi (NCRI) destekçileri, ülkede bu ay gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot çağrısı için Almanya'nın Köln kentinde toplandı.

Kentte yürüyüş gerçekleştiren grup, NCRI lideri Mesud Recavi ve örgütün başkanı Meryem Recavi'nin resimlerini taşıdı.

Almanya'da Köln'ün yanı sıra Stuttgart'ta da benzer bir protesto gerçekleşti.

İranlılar, 29 Mayıs tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda toplanarak İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine boykot çağrısı yapmıştı. MEK destekçileri, İsveç'in Stockholm ve Göteborg kentlerinde ve Avusturya başkenti Viyana'da protesto gerçekleştirmişti.

MEK ve NCRI üyeleri, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde düzenledikleri gösterilerde, "Hamaney bir katildir ve İran halkının düşmanıdır" ve "Molla yönetimine son. Yaşasın Recavi" sloganları attı. Protestocular, Avrupa'daki gösterilerin yanı sıra, pazar günü seçim boykotu için sosyal medyada bir kampanya da başlattı.

MEK, İran içinde de cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı boykot kampanyası yürütüyor. Örgütün, Nisan ayında 27 eyalette 250 farklı bölgede boykot çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran'da yapılacak.

İran Halkın Mücahitleri Örgütü

Halkın Mücahitleri Örgütü, 1965 yılında bir grup üniversite öğrencisi tarafından “İslami ve Marksist” bir kitle hareketi olarak kuruldu. Örgüt, başta Şah’a, kapitalizme ve emperyalizme karşı silahlı mücadeleyi savunuyordu.

Halkın Mücahitleri 1970’li yıllarda ABD askerlerine yönelik silahlı saldırılarla adından söz ettirdi. 1979 yılında Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nin işgalini aktif bir şekilde destekleyen grup, devrim sürecinde İran Komünist Partisi (Tudeh) ile Ayetullah Humeyni’ye destek vermiş, ancak daha sonra yönetimle ters düşmüştü.

Merkezini 1981 yılında Paris’e taşıyan örgüt, Tahran’a karşı silahlı mücadelesini sürdürdü. İran-Irak savaşı sırasında da Tahran karşıtı faaliyetlerine devam eden örgüt, yıllarca Irak’ı üs olarak kullandı. Zamanla Fransa’dan gördüğü desteği de yitiren Halkın Mücahitleri, 1986 yılında Saddam Hüseyin’in desteğiyle merkezini Paris’ten Irak’a aktardı. ABD’ye göre, örgütün tüm askeri ve maddi desteği, Irak işgaline kadar Saddam Hüseyin yönetimi tarafından karşılanıyordu.

İran Ulusal Direniş Konseyi

İran Ulusal Direniş Konseyi, 1981 yılında Ebu'l-Hasan Beni Sadr ve Mesud Recavi tarafından Paris'te İslam rejimine karşı kurulan direniş örgütüdür.