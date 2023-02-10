Halkın dayanışmasıyla toplanan malzemeler köylere ulaştırılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin halkın dayanışmasıyla topladığı malzemeler deprem bölgesindeki köylere de ulaştırılıyor.

Adıyaman'ın Çerik köyüne ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı köyüne dayanışma malzemeleri ulaştırıldı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

"Halkımızın dayanışmasıyla topladığımız dayanışma malzemelerini #Adıyaman'ın #Çerik Köyü'ne götürüyoruz.

Hep birlikte bu enkazın altından çıkacağız, insan hayatının değerli olduğu bir güzel ülke kuracağız... #deprem

#Malatya'nın #Yeşilyurt ilçesine bağlı #Seyituşağı Köyü'ndeyiz.

Halkımızdan gelen dayanışmayla depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz... #deprem #DayanısmaYasatır"