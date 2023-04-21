Halkın bankalara olan borcu katlanıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin haftalık bültenini yayınladı. Buna göre tüketici kredileri tutarı ise 18 milyar 64 milyon lira artışla 1 trilyon 298 milyar 144 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 402 milyar 697 milyon lirası konut, 68 milyar 790 milyon lirası taşıt ve 826 milyar 656 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

BirGün'deki habere göre, söz konusu dönemde taksitli ticari kredi ve kurumsal kredi kartları tutarı 271 milyar 734 milyon lira artarak 1 trilyon 352 milyar 457 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 21 milyar 999 milyon lira azalarak 599 milyar 27 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 310 milyar 356 milyon lirası taksitli, 288 milyar 670 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar yükseldi

BDDK verilerine göre, bankaların takipteki alacakları geçen hafta 1 milyar 632 milyon lira artarak 160 milyar 675 milyon liraya yükseldi.

Öte yandan bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 132 milyar 850 milyon lira artarak 8 trilyon 751 milyar 293 milyon liraya çıktı.