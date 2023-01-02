Halkbank davası ABD'li dizi şirketinin radarında

ABD’nin, suç, önemli davalar ve adalet konusunda yaptığı TV programları ve dizilerle öne çıkan yapım şirketi ‘Law and Crime’, 2023 yılında Anayasa Mahkemesi’nde görülecek, gözden kaçan ancak kendi radarlarına giren sekiz önemli davayı yayınladı.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre, ‘Law and Crime’, aralarında Halkbank davasının da yer aldığı, henüz kamuoyunun dikkatini çekmediği ancak tespit ettikleri davaların neden önemli olduklarını vurgulamak istediklerini belirtti.

Law and Crime Network’ün haber sitesinde yayınlanan sekiz önemli dava arasında Halkbank’ın da sanık olarak yargılandığı Rıza Sarraf davasına yer verildi. Halkbank davasıyla ilgili, “Türkiye'de yakından izlenmesine rağmen, Halkbank'ın milyarlarca dolarlık yaptırımları çökerten skandallarla dolu olan davası ABD'de yalnızca ara sıra dikkat çekti” yorumu yapıldı.

'Bir dizi küresel ihtilaf karara bağlanacak'

‘Law and Crime’, radarına aldığı Halkbank davasıyla ilgili, “Bir Türk devlet bankasının adının da karıştığı milyarlarca dolarlık kara para aklama davasını, ABD Anayasa Mahkemesi 2023 yılında, küresel öneme sahip bir dizi ihtilafı karara bağlayacak. ABD’nin dava açtığı Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasındaki duruşma 17 Ocak 2023 Çarşamba günü görülecek” dedi.

'İran kökenli Türk Playboy Sarraf'

‘Law and Crime’ dava sürecinde, eski Başkan Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bağlarının da ortaya çıktığını belirtti.

Davada itirafçı olan Rıza Sarraf’ın ifadesinin uluslararası şok dalgalarını ateşlediği kaydedildi. ‘Law and Crime’, “Playboy” olarak tanımlanan İran kökenli bir Türk olan kara para aklayıcı Sarraf’ın ifadesinde, Erdoğan'ın bankalara ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal eden işlemler yapma emri verdiğini öne sürdü.

'Perde arkasında yaşananlar mahkemede yaşananları gölgede bıraktı'

Davanın, Türkiye'de ağır bir şekilde sansürlendiği, Türkiye’nin dünyanın önde gelen gazeteci hapishaneleri arasında yer aldığı, ABD’de görülen davanın perde arkasında yaşananların, mahkeme salonunda yaşananları neredeyse gölgede bıraktığı belirtildi.

‘Law and Crime’, "Giuliani, ABD ve Türkiye başkentleri arasında mekik dokuyarak, Sarraf’ın bir mahkumla takasını ayarlamaya çalıştı. Bu çaba başarısızlıkla sonuçlanınca, Sarraf ifadesinde Halkbank'ı da ima etti ve bankanın Türkiye ekonomisi için önemli sonuçları olan ayrı bir davada yargılanmasına yol açtı. Trump Beyaz Sarayı'nın, eski Büyükelçi John Bolton'un Erdoğan'ı 'sevdiği diktatörlerden' biri olarak nitelendirmesiyle Adalet Bakanlığı'na davayı düşürmesi için baskı yapmaya çalıştığı bildirildi" dedi.

'Erdoğan ve Trump için derin yansımaları olabilir'

Halkbank aleyhindeki davanın devam edip etmeyeceğinin ABD Anayasa Mahkemesi’nde yaklaşan duruşmada belirleneceğini, Halkbank'ın çoğunluk hissesi Türkiye’ye ait olduğu için ülke dokunulmazlığı yasası kapsamında yargılanamayacağını iddia ettiğini, daha önce iki alt mahkemenin bu talebi reddettiği belirtilerek, “Davanın Trump ve Erdoğan için utanç verici olabilecek derin jeopolitik yansımaları olabilir” yorumu yapıldı.