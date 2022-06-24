Halkbank da Rusya'nın Mir kartlarını kabul etmeye başladı

Türkiye'de Rusya'nın ödeme sistemi Mir kartlarını kabul eden bankalara Halkbank da eklendi.

Rus ödeme sistemi Mir'in internet sitesinden dün yapılan duyuruda Türkiye'den Halkbank'ın da Mir kartlar için hizmet vermeye başladığı belirtildi.

TASS'ın haberine göre yapılan açıklamada artık Halkbank'ın ATM'lerinden Mir kartlarla nakit çekilebileceği ve Halkbank'a üye mağaza ve işyerlerinden bu kartlarla alışveriş yapılabileceği belirtildi.

Türkiye'de daha önce İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank Mir kartları kabul etmeye başlamıştı.

Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya’ya yaptırım kapsamında hizmetlerini durdurması sonrasında Türkiye'deki Rus turistler bu sistemlerden ödeme yapamıyor, bunun yerine yaptıkları ödemelerde nakit ya da Mir kart sistemini kullanıyor.