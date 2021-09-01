Halk yoksullaşırken ekonomi yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye'de halk yoksullaşırken bu yılın ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 21,7 büyüdüğü açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye'nin Dönemsel Gayri Safi Yurt içi Hasılası (GSYH) ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü. Öte yandan TÜİK, ilk çeyrek büyümesini de yüzde 7,2 olarak revize etti. İlk çeyrek büyümesi yüzde 7 olarak açıklanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İkinci çeyrek büyümesinin %57’si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için; düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik kritik öneme sahip. Gelir dağılımı adaletini daha da iyileştirecek bir büyümeyi sürekli kılmanın çabasındayız" ifadesini kullandı.

Tüketim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 22,9 arttı

TÜİK'e göre yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,9 arttı. Kamu harcamaları 4,2 artarken, yatırımlar 20,3 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,1 artarken, net işletme artığı (karma gelir) ise yüzde 78,2 arttı.

İşgücü ödemelerinin payında düşüş

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,0 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,9 oldu. Net işletme artığı payı ise yüzde 42,8'den yüzde 49,8'e yükseldi.

En yüksek büyüme hizmet sektöründe

GSYH'yi oluşturan sektörlere bakıldığında; en yüksek büyüme yüzde 45,8'le hizmet sektöründe yaşanırken tek düşüş yaşanan faaliyet yüzde 22,7'le finans ve sigorta faaliyetlerinde yaşandı.

Diğer sektörlerdeki artış ise şöyle açıklandı:

Sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3.