Halk TV'ye yayın durdurma cezası

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu; Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun yer aldığı "Sözüm Var" isimli programa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın durdurma cezası verildiğini duyurdu.

Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Mahiroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV'de bu akşam yine RTÜK belgeseli izleyeceksiniz. 3 program durdurma kararını uygulayacağız. Döngüye bağladığınız haksız cezalarla bizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Evet, maddi bedeli çok yüksek ama Türk halkının geleceği benim için bu bedelden çok daha değerli."

Söz konusu cezaya ilişkin açıklamada bulunan programın moderatörü Şirin Payzın ise şu ifadeleri kullandı:

"Akşam Halk TV izleyin. Sözüm Var yok! Yerimize ceza diye belgesel koyuyorlar... Belgesel yapımcılarına da böylelikle hakaret etmiş oluyorlar... Halk TV bu akşam ekranınızda açık olsun, Halk TV kararmasın! Aydınlık günler için hep beraber."