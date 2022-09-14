Halk TV’ye verilen RTÜK cezasına karşı 'bantlı protesto'

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, RTÜK’ün kanala verdiği para cezasını ve “Sözüm Var” adlı programa beş kez program durdurma cezası vermesini protesto etti. Akşam haberlerine ağzı bantlı şekilde çıkan Değirmenci, “Ağzımızı bantlasalar, elimizi kolumuzu bağlasalar, anlatacaklarımızı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Halk TV’ye para ve Sözüm Var adlı programa beşkez program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

Konuralp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “RTÜK, Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmelerini, terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte kabul etti; Halk TV’ye para ve 5 kez program durdurma cezası verdi. (Program: Sözüm Var) RTÜK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti. (Programlar: Medya Mahallesi- Sözüm Var) Üç ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı’yla birlikte karşı oy kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

Halk TV’de “Halk Ana Haber” programını sunan İrfan Değirmenci, RTÜK kararını protesto etti. Canlı yayına ağzı bantlı şekilde çıkan Değirmenci, bir süre bantlı bir şekilde yayına devam ettikten sonra konuşmaya başladı.