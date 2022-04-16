Halk TV'ye bir yasak daha geldi

Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde gerçekleşecek olan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar yayınına yasak geldi.

Serhan Asker, "Bugün biz bu yayını Hasanoğlan Köy Enstitisü'nde bu yayını yapmak istedik. O yerleşkenin içinde yapalım dedik ama her zaman olduğu gibi yasaklarla karşılaştık" dedi.

Asker şöyle devam etti:

"Valiyle, kaymakamla konuşuldu. Bütün girişimlerde bulunuldu. Hele Vali bey Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in telefonuna dönüş bile yapmadı. 'Hemen ilgileniyorum sayın milletvekilim' dedi. Bu ülkenin seçilen milletvekiline henüz dönüş bile yapmadı ama canları sağ olsun diyeceğiz biz. Biz de tepkimizi sosyal medyada ortaya koyacağız tabi ki."