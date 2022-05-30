Halk TV'nin gazetesinin genel yayın yönetmeni ve çıkış tarihi belli oldu

Halk TV yeni bir gazete çıkarmak için harekete geçti.

Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Tüm susturma çabalarına inat, iktidarın medya tekelini kıracağız. “Yeni dönem”in medyasını inşa ediyoruz. Halk TV ailesi daha da büyüyor. Basılı gazetemizle demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesine daha güçlü omuz vereceğiz. ‘HALK’ın vicdanı olacağız… YAKINDA…" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden ayrılan eski genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın Cafer Mahiroğlu ile anlaştığı ve yeni çıkarılacak olan Halk Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu belirtildi.

Medyatava'da yer alan habere göre Cumhuriyet gazetesi'nin işten çıkardığı 8 gazeteci nedeniyle yönetime tepki göstererek Genel Yayın Yönetmenliğinden istifa eden Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet'ten ayrılanlarla birlikte Le Monde Diplomatique Türkçe gazete çıkarmaya başlamış ve gazetenin genel yayın yönetmeni olmuştu.

Ancak Halk Gazete ile anlaşan Aykut Küçükkaya, eski ekibinden 4 kişi ile birlikte yeni gazeteyi çıkarmak için Cafer Mahiroğlu ile anlaştı. Cumhuriyet gazetesinden ayrılan diğer ekip ise Le Monde Diplomatique Türkçe’yi çıkarmaya devam edecek.

Halk Gazete'nin yayın tarihi de belli oldu. 29 Ekim 2022 tarihinde okuyucusuyla buluşmaya hazırlanan Halk Gazete, ilk etapta 20 bin ile 30 bin arasında bir tiraj hedefliyor.