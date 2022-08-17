'Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı villasına kaçak kat çıktı' iddiası

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu’nun Sarıyer’deki lüks villasına İBB iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğünden izin almadan kaçak kat yaptırdığı anlaşıldı.

Mahiroğlu’na ait Kireçburnu’ndaki villa için İBB’den herhangi bir açıklama gelmedi.

Mahiroğlu’nun villasına yaptırdığı kaçak kat havadan görüntülendi.

Cafer Mahiroğlu, daha önce de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde SİT alanı olarak kabul edilen bölgede, kıyı kenar çizgisini ihlal etmiş, sonrasında ise mührünü kırarak yaptığı açılışa CHP’nin üst düzey isimleri katılmıştı. (İHA)