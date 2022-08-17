RTÜK'ten çok sayıda kuruma ceza

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Halk TV, Tele1, Netflix ve HaberTürk'e ceza verildiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Konuralp, Halk TV'ye Medya Mahallesi’ndeki değerlendirmeler nedeniyle ceza kesildiğini, gerekçenin ise “Erdoğan'ın küçük düşürülmesi” iddiası olduğunu belirtti.

Konuralp, Tele1'e ise Kardiyolog Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla ceza verildiğini ifade etti.

Celal Şengör’ün 'Musa Peygamber' değerlendirmesi de ceza getirdi

Konuralp’in açıklaması şöyle:

"RTÜK, Medya Mahallesi’ndeki değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük düşürdüğü iddiasıyla Halk Tv’ye para cezası verdi. Oysa tüm hukuki içtihatlar Cumhurbaşkanına dahi, basın özgürlüğü kapsamında yapılan eleştirilere katlanma/ tahammül etme sorumluluğu yükler.

RTÜK, Kardiyolog Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla TELE1’i de cezalandırdı. Oysa yayın bir ihlal değil; sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı kamuoyu oluşturma, doktorlarımıza desteği/onlarla dayanışmayı arttırma çabasıdır.

RTÜK, Habertürk’e de Prof. Dr. Celal Şengör’ün Teke Tek’teki 'Musa Peygamber' değerlendirmesi nedeniyle para cezası verdi. Karar, Diyanet’in Türkiye’nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat dilekçesine dayandırıldı. TELE1’in internet sitesi üzerinden sağladığı maddi destekleri de cezalandırma gerekçesi yaptı. RTÜK, NETFLİX’e ise 'Jurassic Word Kretase Kampı' adlı animasyon nedeniyle yayını katalogdan çıkartma cezası verdi."