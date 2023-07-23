Halk TV: Programımız Eren Erdem’in talimatıyla engellenmeye çalışıldı

Halk TV, 'Görkemli Hatıralar' isimli programının bugünkü çekiminin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in talimatıyla engellenmeye çalışıldığını yazdı.

Programın sunucusu Serhan Asker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Görkemli Hatıralar izleyicileri. Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi."

Halk TV'de yer alan haberde, "Han’da çekilmesi planlanan yayına izin verilmemesinin ardından Serhan Asker ve çalışma arkadaşlarımız çekimi han dışına taşımak zorunda kaldı" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirmişti.