Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'a haberi nedeniyle soruşturma açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle Hatay’ın Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen Güreşçi kardeşlerin burada darp edildikleri ve bunun sonucu 27 yaşındaki Ahmet Güreşçi’nin öldüğü iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da Ahmet Güreşçi'nin işkence ile öldüğü iddiasını haberleştirdiği için Seyhan Avşar'ın ifadesinin alınmasını istedi. Soruşturmada Seyhan Avşar’ın gecikmeye mahal verilmeden ifadesinin alınması istenirken soruşturmanın hakaret ve iftara suçlamasıyla başlatıldığı öğrenildi.

Avşar soruşturma haberini sosyal medyadan duyurarak “Hatay’da yağma iddiasıyla gözaltına alınıp Altınöz Jandarma Karakolu’nda uğradığı işkence nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen bir gencin haberini yaptığım için hakkımda soruşturma başlatılmış. Bugün bir polis memuru iş yerime gitmiş. Telefonda kendisiyle konuştum. İfade vermem için getirdiği çağrı kağıdını görevli arkadaşıma bırakmasını istedim. Önce bıraktı. Ancak bir müddet sonra arayarak çağrı kağıdını direkt bana vermesini istediklerini, işlemin acil olduğunu belirtti. Bakacağız bu kadar acil olan neymiş. Keşke aynı aciliyet işkencecileri bulup yargılama konusunda bu kadar hızlı çalışsa.” dedi.

Ne olmuştu?

Hatay’da hırsızlık ve yağma yaptığı iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Söz konusu kişiler ifadelerinde, Sabri Güreşçi denilen şahsın kendileriyle beraber hareket ettiğini belirttiler. Jandarma ise soruşturma çerçevesinde Güreşçi ailesinin Büyükburç Mahallesindeki evlerine giderek Sabri Güreşçi’yi gözaltına almak istedi. Kardeş Ahmet Güreşçi’nin itirazı üzerine o da gözaltına alınarak Altınözü Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Aileleri de arkalarından gitti. Bahçede bekleyen aile, akşam saat 19.30 civarında battaniye içerisinde birinin çıkarıldığını fark etti. Hastaneye giden aile, çocuklarının buraya götürüldüğünü ve yaşamını yitirdiği öğrendi. Yüzünde ve vücudunda ağır darp izleri olduğunu belirlenen Ahmet Güreşçi’nin Altınözü Jandarma Komutanlığı’da uğradığı işkence nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.