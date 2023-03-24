Halk sokakta, İngiltere Kralı Fransa'ya gidemiyor

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.

Fransa'da halk Macron hükümetinin Meclis'i devre dışı bırakarak yürürlüğe koyduğu emeklilik yaşını yükselten "reformu" grevler ve kitlesel gösterilerle protesto ediyor.

Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu

Kral'ın resmi program kapsamında, protestoların yoğunlaştığı başkent Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.

Buckingham Sarayı'ndan mart başında yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-31 Mart'ta Fransa ve Almanya'yı ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Kral'ın Fransa ziyareti kapsamında Elysee Sarayı, Orsay Müzesi, Versay Sarayı ve Zafer Takı'nda program ve temaslar gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Almanya ziyareti planlandığı şekilde yapılacak

Planlandığı şekilde yapılacağı açıklanan Almanya ziyareti kapsamında Kral Charles'ın Berlin ve Hamburg'da temaslar gerçekleştirmesi, Almanya Parlamentosu'nda konuşma yapması bekleniyor.

Kral'ın ziyaretleri, "tahta çıktıktan sonra yapacağı ilk yurt dışı ziyaret" özelliği taşıyor.