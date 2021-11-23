Ankara’da ve İstanbul'da çok sayıda yurttaş “AKP istifa” sloganları ile sokağa çıktı.
Pahalılığa ve döviz kurundaki yükselişe karşı İstanbul ve Ankara’daki protesto eylemlerinin ardından Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.
Haber Merkezi
Halk sokağa çıkınca AKP'nin aklına Taksim'i halka kapatmak geldi
Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen AKP protestolarından sonra polis Taksim Meydanı'nı bariyerle kapattı.
Haber Merkezi
Ankara’da ve İstanbul'da çok sayıda yurttaş “AKP istifa” sloganları ile sokağa çıktı.
Pahalılığa ve döviz kurundaki yükselişe karşı İstanbul ve Ankara’daki protesto eylemlerinin ardından Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.