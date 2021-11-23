Halk sokağa çıkınca AKP'nin aklına Taksim'i halka kapatmak geldi

Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen AKP protestolarından sonra polis Taksim Meydanı'nı bariyerle kapattı. 

Haber Merkezi

Ankara’da ve İstanbul'da çok sayıda yurttaş “AKP istifa” sloganları ile sokağa çıktı. 

Pahalılığa ve döviz kurundaki yükselişe karşı İstanbul ve Ankara’daki protesto eylemlerinin ardından Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı. 

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Yurttaşlar pahalılığa karşı sokağa çıktı: AKP istifa!