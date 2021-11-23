Halk sokağa çıkınca AKP'nin aklına Taksim'i halka kapatmak geldi

Ankara’da ve İstanbul'da çok sayıda yurttaş “AKP istifa” sloganları ile sokağa çıktı.

Pahalılığa ve döviz kurundaki yükselişe karşı İstanbul ve Ankara’daki protesto eylemlerinin ardından Taksim Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.



