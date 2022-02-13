Halk otobüsü AFAD aracı ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Germüş kırsal Mahallesi yolu üzerindeki Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde kaza meydana geldi.

Memduh Çakmak’ın kullandığı 63 H 0117 plakalı özel halk otobüsü ile Orhan B.'nin kullandığı AFAD'a ait 63 K 7900 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün yan camından fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalırken, otobüs okulun duvarına çarparak durabildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, AFAD aracındaki Mehmet Ş., Haldun Ç. ve Orhan B.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Kullandığı halk otobüsünün altında kalan sürücü Memduh Çakmak’ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Otobüsün içerisinde yolcu olmadığı öğrenildi

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)