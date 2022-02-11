Ankara'da sipariş götüren Yemeksepeti kuryesi Doğukent Caddesi'nde kaza geçirdi.
Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.
Yemeksepeti kuryeleri 10 günü aşkın bir süredir çalışma koşulları ve ücretleri için mücadele ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da Yemeksepeti kuryesi kaza geçirdi
Ankara'da sipariş götüren Yemeksepeti kuryesi kaza geçirdi.
Haber Merkezi
Ankara'da sipariş götüren Yemeksepeti kuryesi Doğukent Caddesi'nde kaza geçirdi.
Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.
Yemeksepeti kuryeleri 10 günü aşkın bir süredir çalışma koşulları ve ücretleri için mücadele ediyor.