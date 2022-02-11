Ankara'da Yemeksepeti kuryesi kaza geçirdi

Ankara'da sipariş götüren Yemeksepeti kuryesi kaza geçirdi.

Haber Merkezi

Ankara'da sipariş götüren Yemeksepeti kuryesi Doğukent Caddesi'nde kaza geçirdi.

Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Yemeksepeti kuryeleri 10 günü aşkın bir süredir çalışma koşulları ve ücretleri için mücadele ediyor.

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