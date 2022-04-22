Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor

🚩Eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçmeye bu hafta sonu yapacağımız altı toplantıyla devam ediyoruz!

Cumartesi Osmaniye ve Adana'da, Pazar Bursa, Gaziantep, Mersin ve Hatay'da buluşuyoruz!

Toplantılarla ilgili bilgi almak için⬇️https://t.co/Fq79QHcjxS pic.twitter.com/u0mykDahZr