Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.
Çok sayıda kentte gerçekleştirilen toplantılar 23-24 Nisan günlerinde Osmaniye, Adana, Bursa, Gaziantep, Mersin ve Hatay'da düzenlenecek.
🚩Eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçmeye bu hafta sonu yapacağımız altı toplantıyla devam ediyoruz!— TKP (@tkpninsesi) April 22, 2022
Cumartesi Osmaniye ve Adana'da, Pazar Bursa, Gaziantep, Mersin ve Hatay'da buluşuyoruz!
Toplantılarla ilgili bilgi almak için⬇️https://t.co/Fq79QHcjxS pic.twitter.com/u0mykDahZr