Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan Parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.
TKP adaylarını belirlerken aynı zamanda bulunduğu tüm yerelliklerde güçlenme; dayanışma ve umudu büyütme hedefi taşıyor. Milletvekili adayları Semt Evlerinde, İşçi Evlerinde, Köy Evlerinde, Dayanışma Komitelerinde, Kadın Dayanışma Komitelerinde seçiliyor ve sektör ve bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde işyeri ölçeğinde işçi toplantılarında ve üniversite örgütlerinde gerçekleşecek toplantılarda belirlenmeye devam edecek.
Yaklaşan toplantıların yer ve zaman bilgileri şöyle:
- 26 Mart Cumartesi 14.00 – Muğla Fethiye / Türkiye Sakatlar Derneği
Katılımcılar: TKP MK üyesi Savaş Sarı
- 26 Mart Cumartesi 20.00 – İstanbul / Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Salon A
Katılımcılar: TKP PMK üyesi Aydemir Güler, Los Obreros müzik topluluğu, Haluk Polat Vokal Proje
- 27 Mart Pazar 13.00 – Ankara Sincan / Yeni Saray Düğün Salonu
Katılımcılar: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP PMK üyesi Ali Ufuk Arikan
- 27 Mart Pazar 14.00 – Ankara Mamak / Özgü Kafe Tuzluçayır
Katılımcılar: TKP PMK üyesi Erhan Nalçacı, Dayanışma Meclisi Üyesi Serdal Bahçe
- 27 Mart Pazar 14.00 – Muğla Ortaca / Suat Park Usta Döner
Katılımcılar: TKP MK üyesi Savaş Sarı
- 27 Mart Pazar 15.00 – Ankara Yenimahalle / Kent Koop Kültür Merkezi
Katılımcılar: TKP PMK üyesi Aydemir Güler, TKP PMK üyesi Gizem Batı
- 27 Mart Pazar 15.00 – İzmir Bayraklı / Şehit Ümit Boz Tesisleri
Katılımcılar: TKP MK üyesi Başar Özer, Yapıcılar müzik grubu
- 27 Mart Pazar 15.00 – İzmir Karşıyaka / Boyoz Akademi Sanat Merkezi
Katılımcılar: TKP PMK üyesi Yiğit Günay, TKP Danışma Kurulu üyesi Tuğrul Keskin
- 27 Mart Pazar 18.00 – İstanbul / Şişli Tiyatrosu
Katılımcılar: TKP MK üyesi Senem Doruk, Los Obreros müzik topluluğu
- 27 Mart Pazar 18.30 – Konya / Zindankale Otoparkı – Süleyman Şah Salonu
Katılımcılar: TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan