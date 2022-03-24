Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yaklaşmakta olan Parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.

TKP adaylarını belirlerken aynı zamanda bulunduğu tüm yerelliklerde güçlenme; dayanışma ve umudu büyütme hedefi taşıyor. Milletvekili adayları Semt Evlerinde, İşçi Evlerinde, Köy Evlerinde, Dayanışma Komitelerinde, Kadın Dayanışma Komitelerinde seçiliyor ve sektör ve bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde işyeri ölçeğinde işçi toplantılarında ve üniversite örgütlerinde gerçekleşecek toplantılarda belirlenmeye devam edecek.

Yaklaşan toplantıların yer ve zaman bilgileri şöyle: