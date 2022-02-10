Halk en çok elektrikten şikayetçi

EPDK’nın 2020 yılı faaliyet raporuna göre; yurttaşlar en fazla elektrik sektöründen şikayetçi oldu. Yurttaşlar, EPDK’ya elektrik konusunda toplam 79 bin 441 şikayette bulundu ve bu şikayetlerin toplam şikayetlere oranı yüzde 70,52 oldu. Elektrik şikayetlerini 28 bin 33 başvuru ve yüzde 24,89’luk oranla doğalgaz izledi. Yurttaşlar, petrol sektörüne ilişkin yüzde 1,32’lik oranla bin 493, sıvılaştırılmış petrol gazı sektörüne ilişkin yüzde 1,12’lik oranla bin 256 şikayette bulundu.

EPDK, bazı şikayetleri kurum dışında ilgililere gönderdi ve gönderilen şikayetlerde de birinci sırayı elektrik sektörü aldı. Raporda bu durum, “Kurum yazışma sistemi içine alınan şikâyetlerin en büyük kısmı, yüzde 45’lik oranla elektrik dağıtım şirketlerine, yüzde 21’lik kısmı doğalgaz, yüzde 19’luk kısmı elektrik tedarik şirketlerine ve yüzde 15’lik kısmı kurum sektör dairelerine gönderilmiştir” diye açıklandı.

Elektrik hizmetlerine ilişkin şikayetlerin yüzde 37’sini elektrik kesintisi, yüzde 17’sini şebekeye fiziki bağlantı tesisi, yüzde 10’u kaçak elektrik kullanım tahakkuku, yüzde 9’u gerilim dalgalanması, yüzde 7’si hat-trafo-direk değişikliği, yüzde 5’i müşteri hizmetleri, yüzde 3’ü arıza ihbarı, yüzde 3’ü kaçak elektrik kullanım ihbarı, yüzde 2’si sayaç okuma konularından ve yüzde 7’si diğer konulardan oluştu.

Doğalgaz hizmetlerine ilişkin şikayetlerin yüzde 29’u hatalı faturalandırma, yüzde 24’ü bağlantı hatası, yüzde 10’u sayaç okuma süresi, yüzde 7’si fatura kalemi itirazı, yüzde 5’i zamanında ödenmeyen borç, yüzde 2’si sayaç okuma, yüzde 2’si sayaç bedeli-sayaç değişim ve bakım ücretleri, yüzde 2’si son fatura ödeme tarihi ve yüzde 2’si personel iletişimi konularında yapıldı. (ANKA- Tamer Arda Erşin)