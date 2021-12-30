Halk Ekmek’in satış rakamları krizin boyutunu ortaya koydu

Halk Ekmek büfeleri önünde son dönemde oluşan uzun kuyruklar tartışma konusu olurken, büfelerdeki ekmek satış rakamları, krizin boyutunu gözler önüne serdi. Ankara’da Temmuz ayında yaklaşık 12 milyon ekmek satışı yapılırken, Kasım ayı satış rakamı yaklaşık yüzde 50 artışla 18 milyonu buldu. İstanbul’da da satışlar 4 ayda 17,1 milyondan 28,5 milyona yükseldi.

Dört aylık artış yüzde 50'yi buldu

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Büyükşehirlerde vatandaşa ucuz ekmek sunan Halk Ekmek büfeleri önünde son günlerde uzun kuyruklar oluşması, iktidar ve CHP’li belediyeler arasında siyasi tartışmalara neden olurken, ekmek satış rakamları da krizin geldiği boyutu ortaya koydu.

Un stokları bitene kadar zam yapılmayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’in 12 milyon 777 bin olan Temmuz ayı satış rakamı, Kasım ayına gelindiğinde 18 milyon 433 bine yükseldi.

Dört ayda yaşanan artış yüzde 50’yi bulurken Aralık ayının ilk 13 güne dair rakamı, artışın daha da sürdüğünü ortaya koydu. 1-13 Aralık tarihleri arasında ABB Halk Ekmek’in yaptığı ekmek satışının toplamı 11 milyon 292 bine ulaştı.

İstanbul'da da artış

Megakentte de artan ekonomik kriz ve yoksullukla beraber yurttaşların ucuz ekmek talebi giderek artıyor. Fırınlarda ekmek 3,50 TL’ye satılırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Halk Ekmek’in ürettiği ekmek 1,25 TL’ye satılıyor. Her geçen gün daha da yoksullaşan yurttaşlar ise ucuza ekmek alabilmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. İstanbul’da büfelerde, marketlerde ve bakkallarda geçen temmuz ayında toplam 17 milyon 135 bin Halk Ekmek satıldı. Ancak yurttaşların ucuz ekmeğe olan talebi her ay katlanarak arttı. Eylül ayında 21 milyon 131 bin Halk Ekmek satılırken kasım ayında tam 28 milyon 560 bin Halk Ekmek satıldı. Bu ay ise 19 Aralık gününe kadar satılan Halk Ekmek sayısı 22 milyon 754 bin. İzmir’de ise Halk Ekmek’in günlük üretimi 40-45 bindi. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte kasım ayı itibarıyla bu sayı 120 bine çıktı. Yeni yılda ise günlük 130 bin ekmek üretilmesi planlanıyor.