Halk ekmek fabrikasının elektrik faturasını paylaştı: 'Maalesef durum çok vahim!'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, sosyal medya hesabından Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'na 2021 Eylül ve 2022 Ocak aylarında gelen elektrik faturalarını paylaştı.

Nama'nın paylaştığı 11 Eylül 2021 tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş iken 16 Şubat 2022 tarihli faturanın 755 bin 127 lira 20 kuruş olduğu görüldü.

İHE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Nama paylaşımında "Maalesef durum çok vahim!" dedi.