Esnaf fatura isyanını camlara taşıyor: 'Bize gelen elektrik faturası...'

AKP iktidarı ve şirketlerin fatura soygunu giderek artan bir tepkiyle karşılanıyor.
Yurttaşlar sokaklara çıkarak eylemlere başlarken küçük esnaf da soygunu dükkan camlarına astıkları dövizlerle ilan ediyor.
İşte o paylaşımlarından biri:
Bir dostumuza gelen #elektrikfaturası böyle. Soygunun boyutları günden güne büyüyor. Bu soygunun sona ermesi için başka bir yol yok: Elektrik faturasına çözüm #HemenDevletlestirme! pic.twitter.com/qDQkZtcw58— #HEMEN DEVLETLEŞTİRME (@devletlestirme) February 8, 2022