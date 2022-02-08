Esnaf fatura isyanını camlara taşıyor: 'Bize gelen elektrik faturası...'

Ülke genelinde fatura soygununa tepki büyürken küçük esnaf gelen faturalara isyanını dükkan camlarına taşımaya başladı.

Haber Merkezi

AKP iktidarı ve şirketlerin fatura soygunu giderek artan bir tepkiyle karşılanıyor.

Yurttaşlar sokaklara çıkarak eylemlere başlarken küçük esnaf da soygunu dükkan camlarına astıkları dövizlerle ilan ediyor.

İşte o paylaşımlarından biri:

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soL TV | Fatura soygununa karşı halk sokakta