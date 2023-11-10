Halk borçlandırılmaya devam ediliyor: Bankaların takibindeki alacaklar 172 milyar TL'yi aştı

Son verilere göre 12 bin 612 liraya yükselen açlık sınırının ve 43 bin 623 lira olarak hesaplanan yoksulluk sınırının altında kalan asgari ücret nedeniyle yurttaşlar bankalara borçlanmaya mahkum ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bülten, yurttaşların geçim sorununu gözler önüne serdi.

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 3 Kasım itibarıyla 1 milyar 236 milyon lira artışla 1 trilyon 459 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 442 milyar 990 milyon lirası konut, 88 milyar 69 milyon lirası taşıt ve 927 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 4 milyar 411 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 441 milyar 472 milyon lirası taksitli, 562 milyar 940 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 997 milyon lira artarak 1 trilyon 289 milyar 228 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, bir önceki haftaya göre 1 milyar 892 milyon lira artarak 172 milyar 115 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 145 milyar 139 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bankacılık sektörün kredi hacmi 71 milyar 306 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 924 milyar 148 milyon liradan 10 trilyon 995 milyar 454 milyon liraya yükseldi.