Halk Bankası'nın yeni reklamı kafaları karıştırdı: Ne zaman çekildi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün akşam duyurduğu "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" hesabı sonrası ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ayrıntıları dün açıklanan söz konusu hesabın hemen ardından Halk Bankası’nın sosyal medya hesaplarından reklam filmi paylaşıldı.

Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor! pic.twitter.com/LPDh729oH4 — Halkbank (@Halkbank) December 21, 2021

Oyuncu Kerem Alışık’ın oynadığı reklam filminde, Türk Lirası’nın önemine dikkat çekiliyor. Sosyal medyada paylaşılan ilgili reklama, “Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!” notu düşüldü.

Reklam filmi paylaşılır paylaşılmaz tartışmalara neden oldu. 24 saat geçmenden reklam filminin yayınlanması 'Ne zaman çekildi?' sorusunu gündeme getirdi.