Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ne başvurular için son tarih 10 Şubat

"Yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmek" amacıyla verilen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ne başvurular sürüyor.

1 Ocak 2019 ile 1 Şubat 2022 arasında basılmış veya henüz basılmamış yukarıda belirtilen amaç ve konulu yayın, tez veya her türlü diğer eserle Hukuk Ödülleri'ne başvuru yapılabiliyor.

Eserin kendisi, eserin sahibi hakkında tanıtım yazısı ve eser hakkında özet yazısı 10 Şubat 2022 tarihine kadar, kargo yoluyla “HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ Göreme Sokak No:8/4 Cinnah Caddesi Kavaklıdere Ankara” adresine iletilecek.

Ödül töreni 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin Seçici ve Düzenleyici Kurulu şöyle:

Prof. Dr. Rona Aybay

Prof. Dr. Korkut Boratav

Dr. Öğr. Üyesi İlker Kılıç

Av. Erşen Şansal

Av. Başar Yaltı

Av. Barış Aybay

Serpil Çelenk Güvenç

Ali Rıza Aydın

Av. Özlem Şen Abay