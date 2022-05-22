Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerine verildi

2022 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreni, bu sene içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle Ankara’da yalnızca ödül sahiplerinin katıldığı bir buluşma ile Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleştirildi.

2022 Yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülü, yazarı Zafer Aydın olan "İşçilerin Haziranı: 15-16 Haziran 1970" isimli kitaba verilirken, Seçici Kurul Özel Ödülü ise yazarı Berivan Tapan olan "Savcı Doğan Öz'ü Vurdular: Bir Kontrgerilla Cinayeti" isimli kitaba verildi.

Akademik Destek Ödülü ise bu yıl üç farklı yüksek lisans tezine verildi. Söz konusu yüksek lisans tezleri Berivan Sevna Yılmaz’a ait "İlkel Birikim ve Arazi Toplulaştırma Uygulaması", Gözde Türkeli’ne ait "Toplanma Hakkı Bağlamında Kanuna aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Suçu" ve Mehmet Can Ekzen’e ait "Seküler Eleştiri Ve Laik Hukuk Bağlamında Cumhuriyet Dönemi İlk Romanlarına Bakış" konulu yüksek lisans tezleri oldu.